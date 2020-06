Brad Pitt przekazał milion dolarów na walkę z rasizmem

Jennifer Aniston przekazała kilka dni temu 1 mln dolarów organizacji Color of Change zwalczającej rasizm. Gwiazda była poruszona zamordowaniem nieuzbrojonego George'a Floyda przez policjanta. Teraz, jak donosi "The Mirror", zainspirowany przez byłą żonę Brad Pitt postanowił zrobić to samo.