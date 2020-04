Brad Pitt i Jennifer Aniston mogli do siebie wrócic. Tak twierdzą ich bliscy

Brad Pitt i Jennifer Aniston spotykali się ze sobą przez 7 lat, z czego małżeństwem byli 5 lat. Jednak obecność Angeliny Jolie w życiu aktora sprawiła, że stuprocentowy rozejm pomiędzy Jennifer i Bradem nigdy nie doszedł do skutku.

Co ciekawe, babcia aktora liczyła, że się pogodzą i znowu się zejdą. Według niej łączyła ich prawdziwa miłość. - Jestem pewna, że to tylko tymczasowa sprawa. Brad i Jennifer są wspaniałymi ludźmi. Zawsze byli tacy szczęśliwi. Oboje mają zbyt wiele miłości w sobie, aby ją porzucić. Muszą tylko spędzić trochę czasu osobno, zanim zdadzą sobie sprawę, jak bardzo za sobą tęsknią. Modlę się za to - mówiła swego czasu magazynowi "People".