Harvey Weinstein życzył śmierci Jennifer Aniston. Odtajniono dokumenty

Harvey Weinstein usłyszy wyrok za molestowanie seksualne kobiet i gwałty. Przeciwko producentowi wystąpiły 82 kobiety i opowiedziały, co im robił. Na jaw wychodzą nowe rewelacje w najgłośniejszej sprawie tej dekady.

Harvey Weinstein został uznany przez przysięgłych za winnego molestowania seksualnego i zgwałceniu kobiet. 11 marca producent ma usłyszeć wyrok za swoje czyny. Zanim jednak to się stanie, amerykańscy dziennikarze mogli poznać treść dokumentów sądowych, które zgromadzono w tej sprawie w ciągu ostatnich miesięcy. Ich treść zaskakuje. Szczególnie wątek z Jennifer Aniston.

W poniedziałek, 10 marca, sąd odtajnił dokumenty w sprawie Weinsteina. Jest tego ponad tysiąc stron. Wśród dowodów znalazły się maile, jakie Weinstein wymienił ze swoimi współpracownikami na temat Jennifer Aniston. Pochodzą z końca października 2017 r. Reporter "National Enquirer" prosił Weinsteina o ustosunkowanie się do zarzutów, jakoby ten miał dotknąć niestosownie aktorkę.

Dziennikarze "Vulture" poprosili Aniston o komentarz do tej sprawy. Menadżer gwiazdy, Stephen Huvane, wyjaśnia:

- Dopiero co rozmawiałem z Jennifer i potwierdziła, że żaden z zarzutów stawianych wtedy przez "National Enquirer" nie był prawdziwy. Nie było żadnych interakcji z Harveyem Weinsteinem. Nigdy nie była z nim sama w pokoju. Nigdy jej nie dotykał w żaden sposób, nigdy też nie przyłapała go na tym, by spoglądał na jej biust. Nigdy nie musiała odrzucać jego awansów, bo nic takiego nie miało miejsca.