Brat Ronana Keatinga nie żyje. Ciaran Keating zginął w wypadku

Tragedia, która dotknęła rodzinę Keatingów, rozegrała się w niedzielę po południu, na drodze niedaleko miasta Swinford, (hrabstwo Mayo) w północno-zachodniej Irlandii. Jak podają brytyjskie media, m.in.serwis Independent, to tam ok 15:35 zderzyły się ze sobą dwa pojazdy, w tym ten należący do 50-letniego Ciarana Keatinga.