Mąż Megan Fox jest bardzo wyrozumiały. Pozwala jej na romans z młodszym

Brian Austin Green wielokrotnie zabierał głos w sprawie niespodziewanego rozstania z żoną. Wszystko wskazywało na to, że separacja prowadzi do rozwodu. 47-latek zaczął korzystać z uroków życia samotnego ojca, którym interesuje się mnóstwo młodych kobiet. Teraz jednak mówi otwarcie, że jego życie z Megan nie dobiegło końca.

- Mamy za sobą 15 lat wspaniałego związku. Mamy trójkę cudownych dzieci. Wiele nas łączy i naprawdę wiele razem przeszliśmy. W tej chwili nasze ścieżki są różne, Megan jest na swojej drodze i robi to, co czuje, że musi robić, aby być szczęśliwą. Ja jestem na swojej drodze, robiąc to, co czuję, że muszę zrobić, aby być szczęśliwym, i to nie z braku miłości dla dzieci lub brak odpowiedzialności – wyznał aktor.