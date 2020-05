Brian May z Queen miał zawał serca. Był bardzo bliski śmierci

Z kolei w poniedziałek, 25 maja, gitarzysta Queen udostępnił nagranie, w którym poinformował o dalszych problemach ze zdrowiem. Brian May powiedział, że przez 40 minut odczuwał ucisk w klatce piersiowej oraz silny ból ramion. Muzyk trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Okazało się, że miał zablokowane trzy tętnice, co wiązało się z zagrożeniem, że zostanie zablokowany dopływ krwi do serca. Lekarze wszczepili gitarzyście trzy stenty.