Britney pokazała nagie zdjęcie. Zrobiła to z rozmysłem

Britney Spears próbuje się uwolnić spod kurateli ojca, jaką w 2008 r. nałożył na nią sąd. Była wtedy w najtrudniejszym momencie swojego życia, a odebrano jej prawo do samostanowienia. Podczas toczącego się teraz procesu o odzyskanie kontroli nad swoją karierą, finansami i generalnie życiem, wyszło na jaw, że Britney latami była zmuszana przez ojca do występów, podawano jej silne leki, ale chyba najbardziej wstrząsający jest fakt, że zmuszano ją do antykoncepcji, by nie mogła zajść w ciążę.