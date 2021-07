W Ameryce wrze. "Chcieliśmy uwolnienia Britney, a nie gwałciciela"

Na wolność wyszedł oskarżany przez ponad 50 kobiet o molestowanie seksualne i/lub gwałt Bill Cosby. Sąd Najwyższy Pensylwanii uchylił wyrok skazujący aktora za przestępstwo na tle seksualnym z 2018 r. i nakazał zwolnienie go z więzienia. Mówi się, że to efekt uchybień procesowych, do jakich miało dojść w sprawie w poprzednich latach.