Britney Spears na plaży. Wygina się z chłopakiem

Britney Spears jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Gwiazda co chwilę udostępnia zdjęcia ze swojego życia prywatnego. Piosenkarka nie jest jednak w pełni samodzielna. Niedawno w mediach powstała akcja #FreeBritney, która miała na celu zwrócenie uwagi na to, że wokalistka jest ubezwłasnowolniona. Spears, bez zgody ojca, nie może prowadzić samochodu, rodzić dzieci, głosować, czy nawet mówić o tym, że jest ubezwłasnowolniona. Wokalistka zdecydowała się walczyć o swoją wolność w sądzie .

Nie mniej na jej instagramowym profilu co rusz pojawiają się nowe fotografie. Tym razem gwiazda pokazała, jak spędza wolne chwile ze swoim chłopakiem .

Britney Spears pozuje z chłopakiem na plaży

Britney, która nie zapomina o przestrzeganiu obostrzeń, pozuje do zdjęcia w maseczce ochronnej. Piosenkarka wygina się do aparatu. Podobną pozycję przyjął jej partner, Sam Asghari. "Uwielbiam takie wypady z Samem - on znaczy dla mnie wszystko. P.S. Bądźcie bezpieczni!" - czytamy pod zdjęciem Britney Spears.