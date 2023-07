Britney Spears opowie o swoich chłopakach. Colin Farrell spanikował

Gwiazdor uznał to za świetny żart, wokalistka poczuła się zniesmaczona i uznała, że nie ma sensu ciągnąć tej znajomości. Po 20 latach wróciła do tamtych chwil i postanowiła je opisać w autobiografii "The Woman In Me". Kiedy były ukochany Alicji Bachledy-Curuś dowiedział się o tym, przestraszył się nie na żarty. Nasłał na wokalistkę prawników i wymógł na niej ocenzurowanie wspomnień. Podobnie zrobił zresztą Justin Timberlake. Premiera książki opóźniła się przez to o cztery miesiące. Pojawi się w październiku.