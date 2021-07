Britney Spears topless. Piersi zasłoniła dłońmi

Podczas rozprawy wyszło na jaw, że Britney latami była zmuszana przez ojca do występów oraz do brania silnych leków. Zmuszano ją też do antykoncepcji. Kontrolowano też jej media społecznościowe. - Nie jestem szczęśliwa. Nie mogę spać. Jestem przygnębiona. Płaczę każdego dnia – tłumaczyła Spears w sądzie.