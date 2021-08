Britney Spears zamieściła zdjęcie topless. Fani gwiazdy są zaniepokojeni

To nie pierwszy raz w ciągu ostatnich tygodni, gdy Spears zamieszcza kolejne roznegliżowane zdjęcie. Półnagie fotografie celebrytki wywołują konsternację, a część fanów zaczyna naprawdę niepokoić się o swoją ulubioną gwiazdę. Internauci zaczęli snuć coraz odważniejsze domysły. "Dzieje się coś podejrzanego. Czy ktoś z was też to widzi?", "Wydaje mi się, że to są zdjęcia z jej prywatnych archiwów i ktoś inny publikuje je bez zgody Britney" - czytamy w komentarzach.