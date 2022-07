Britney upubliczniła SMS-y do matki i prawnika. Pisze o podawanych jej lekach

W SMS-ie do prawnika Britney pytała o to, co sądzi o tym, że przyjmuje duże dawki litu (mowa o kolejnym leku stosowanym w chorobie afektywnej dwubiegunowej, depresji). Z wiadomości z ostatnich screenów można dowiedzieć się, że Britney walczyła o to, by móc spotykać się ze swoim chłopakiem, chciała zwolnić dwóch ochroniarzy i zastąpić ich nowymi pracownikami.