Brodzik o wychowaniu synów. Uczy ich domowych obowiązków, żeby byli w przyszłości "wartościowymi partnerami"

- Ja jestem absolutnie za tym. Każdy, kto ma chęć i materialne możliwości, żeby zajmować się dzieckiem, powinien mieć do tego prawo. I czy to będzie para heteroseksualna, czy homo, to nie ma żadnego znaczenia. Ani osobiście dla mnie, ani dla takiego dziecka - wyznała Brodzik w cytowanym wcześniej wywiadzie, podkreślając, że najważniejsza dla dziecka nie jest orientacja rodziców, ale to, czy są kochane czy nie.