Niezapomniany porucznik Borewicz z serialu "07 zgłoś się" czy detektyw Malanowski z hitu Polsatu jakiś czas temu zniknął z telewizji. Okazało się, że Bronisław Cieślak ma raka. Aktor przeszedł operację i wygląda na to, że wszystko jest na dobrej drodze, by wyzdrowiał.

Cieślak nie zamierza jednak wracać do pracy. Obiecał to swojej rodzinie. Zobaczcie, co mówi o swojej chorobie.