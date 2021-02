Bruce Springsteen został aresztowany. Co się stało?

Legenda rocka, 71-letni Bruce Springsteen miał zostać aresztowany w New Jersey. Według zagranicznych mediów prowadził samochód, będąc pod wpływem środków odurzających - alkoholu lub narkotyków. Ale to nie wszystko. Policja stwierdziła, że piosenkarz jechał lekkomyślnie, miał też spożywać napoje z procentami na zamkniętym terenie.

Bruce współpracował podczas aresztowania , do którego doszło 14 listopada. W najbliższych tygodniach stanie przed sądem. To pierwszy raz, kiedy gwiazdora przyłapano na nieprzepisowej jeździe i postawiono zarzuty.

Jego aresztowanie nastąpiło już po tym, jak nagrał dwuminutową reklamę Jeepa przygotowaną na Super Bowl. To był jego pierwszy występ tego typu. W reklamie zatytułowanej "Środek" Bruce prowadzi starego jeepa do kaplicy w Libanie w Kansas, co jest nawiązaniem do kraju o tej samej nazwie. Reklama ma polityczny wydźwięk.