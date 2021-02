Brytyjczycy wściekli. Karol pokazał, że istnieją podwójne standardy?

Książę Filip od tygodnia przebywa w londyńskim szpitalu imienia króla Edwarda VII. Gdy po raz pierwszy do mediów trafiła informacja o tym, że mąż królowej został przyjęty na oddział, Pałac Buckingham uspokajał, że chodzi jedynie o "dmuchanie na zimne". Lekarz zalecił Filipowi wykonanie kilku badań, ale jemu zdrowiu i życiu nic nie miało zagrażać.

Zapowiadano, że Filip w szpitalu spędzi maksymalnie weekend. Mija już ponad tydzień i na razie nie wygląda na to, by książę miał opuścić placówkę. To generuje masę komentarzy i domysłów na temat zdrowia 99-letniego księcia. Sprawę zaogniło pojawienie się w szpitalu księcia Karola.