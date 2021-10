Skandalu ciąg dalszy. Policja umarza śledztwo ws. księcia Andrzeja

Virginia Roberts twierdzi, że Epstein przedstawił ją księciu i zmusił do spełniania jego seksualnych fantazji, gdy miała 17 lat. Do nadużyć miało dochodzić w Nowym Jorku, Londynie i na Little St. James, prywatnej wyspie Epsteina na Karaibach. W sierpniu 38-latka złożyła w nowojorskim sądzie pozew przeciwko księciu Andrzejowi, oskarżając go o "gwałt pierwszego stopnia".