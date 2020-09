Budka Suflera odpowiada TVP. Zdradzili kulisy rozmowy z Markiem Sierockim

Wzruszające pożegnanie Romualda Lipki przez członków zespołu Budka Suflera

" Marek Sierocki ponad tydzień temu w rozmowie telefonicznej poinformował nas, że jako nowy dyrektor tej imprezy potwierdza nieobecność Budki Suflera na tym koncercie. Oznajmił także, iż on tego zmienić nie może, bo nie ma odpowiednich kompetencji . Nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało. Na osłodę zaproponował nam (Tomaszowi Zeliszewskiemu i Mieczysławowi Jureckiemu) akompaniament do utworu 'Jolka, Jolka pamiętasz'" - napisali w mediach społecznościowych.

Z kolei co do wcześniejszych rozmów na temat organizacji koncertu ku pamięci Romualda Lipki, według Budki Suflera nie było mowy o konkretach.

"Wracając pamięcią do marca, to znany nam reżyser Bolesław Pawica, na początku tego miesiąca nie miał nawet szansy nas zaprosić bo, jak wynikało z rozmowy, ani on, ani nikt nie znał jeszcze wtedy żadnych konkretów na temat tego festiwalu. Zapytał nas tylko, czy jeśli festiwal w tym roku się odbędzie, to czy może on liczyć na naszą współpracę. Zapewniliśmy go, że tak"- wyjaśnili.