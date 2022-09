Był jej jedynym buntem w życiu. Królowa Elżbieta II i Filip przeżyli razem 74 lata

Możliwe, że właśnie dzięki uczęszczaniu do Akademii Marynarki w Dartmouth poznał przyszłą żonę i królową Zjednoczonego Królestwa. To tam w 1939 roku król Jerzy VI z małżonką i dwiema córkami przybyli na oficjalną wizytę. Większość kadetów została "pokonana" przez świnkę. Misję zaopiekowania się królewskimi córkami powierzono 18-letniemu, wysokiemu i przystojnemu Filipowi. Wtedy serce 13-letniej Elżbiety zabiło szybciej i tak zaczęła się miłość do grobowej deski.