Była chuda, ale nieszczęśliwa. Kubicka zdradziła, jaki był prawdziwy sekret jej "idealnego ciała"

- Wtedy słyszałam tylko "Jak ty super wyglądasz, co robisz, żeby tak wyglądać". Co robiłam? No, nie jadłam. Nie będę kłamać. Nikt się nie pytał, czy jest ok. Na szczęście miałam tyle siły w sobie, aby sama poprosić o pomoc. A teraz? Rok później, kilka kilo więcej, gdy odnalazłam szczęście i spokój duszy słyszę tylko jak bardzo przytyłam - kontynuowała modelka.