Była Króliczkiem Playboya. Wyznała prawdę, co działo się w rezydencji

Ogłoszono, że Samara Weaving zagra w nowym miniserialu na podstawie książki "Down the Rabbit Hole" (czyli "W króliczej norze"). Wieść szybko rozeszła się w sieci i trudno się dziwić. Dlaczego? Bo to biograficzna opowieść Holly Madison, która była Króliczkiem Playboya, jedną z najbliższych partnerek Hugh Hefnera. I to przez siedem lat. Doświadczyła na własnej skórze nadużyć, jakich dopuszczał się Hefner i jego bliscy współpracownicy.