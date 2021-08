Była "wypożyczana" księciu. Oskarża syna królowej

Roberts w oświadczeniu dla ABC News przekazała: "Oskarżam księcia Andrzeja za to, co mi zrobił. Bogaci i wpływowi ludzie nie mogą unikać odpowiedzialności za swoje czyny. Mam nadzieję, że zobaczą to inne ofiary i zrozumieją, że nie muszą żyć w strachu i w ukryciu, a mogą odzyskać swoje życie, głośno mówiąc o krzywdach i domagając się sprawiedliwości".