Była żona Durczoka też pomaga. Jednak ma poważne problemy po śmierci dziennikarza

Dufek czuje się mocno związana z Ukrainą. – Wielokrotnie bywałam we Lwowie, Odessie, w Kijowie, mam tam przyjaciół, ulubione miejsca. Trzy lata temu, na prośbę syna pojechaliśmy do Czarnobyla, tego co tam zobaczyliśmy, nie da się zapomnieć –wyznała.