Była żona Harveya Weinsteina wróciła na salony. Nie zabrakło jej na Oscarach

- Byłam w szoku. Czułam w głębi serca, że na to nie zasłużyłam. Potem zrozumiałam, że to się stało. Wiem, że byłam naiwna. Byłam zła na siebie. Jak zniosą to nasze dzieci? Jak teraz będzie wyglądało ich życie? Co ludzie będą im mówić? One kochają tatę. Kochają. Nie jestem w stanie pogodzić się z tym, co będą musiały przejść - komentowała.