Byłam na koncercie Myslovitz. Publiczność dostała to, czego chciała

Pamiętam jak przez mgłę koncert Myslovitz, na który wybrałam się z przyjaciółmi, będąc jeszcze nastolatką. To był koncert plenerowy, prawdopodobnie na Malcie w Poznaniu. Nie potrafię przypomnieć sobie szczegółów. Ale to, co zostało mi w głowie, to Artur Rojek, który swoim smutnym, wysokim głosem trafiał z melodyjnymi piosenkami i rzewnymi tekstami prosto w nasze nastoletnie serca. Nie byłam największą fanką tego zespołu. Ale koncert zrobił swoje - wzruszył, zachwycił, porwał tłum.