Nowe otwarcie. Nową płytę Myslovitz, wydaną po dziesięciu latach trudno określić inaczej

Okazję do zdania tego egzaminu ma ostatnio dość często dzięki jubileuszowej trasie koncertowej, a koncerty, jak z pewnością wiedzą fani, zawsze były mocną stroną Myslovitz. Niewątpliwie, są też świetną okazją do podsumowania tego, co było i tego, co nadchodzi. I, rzecz jasna, do przekonania do swojej nowej odsłony. Może nawet zakochania się "przypadkiem", bo w końcu jak śpiewa Parzymięso, "zakochujemy się w momentach". Niewątpliwie, zespół ma ogromny apetyt na wykorzystanie tych momentów do maksimum.