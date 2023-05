Byli jak rodzina, teraz spierają się w sądzie. Sytuacja grupy Vox nie jest wyjątkiem

Czasem sytuacja wygląda tak, że tylko niektóre osoby, będące w składzie zespołu, mają znaczący wpływ na jego kształt. I tak to ocenia opinia publiczna. I wydaje się, że tak właśnie jest w przypadku tych trzech głośnych dziś spraw. Problem polega na tym, że często, zwłaszcza po latach, trudno jest jednoznacznie ustalić, kto miał jaki wpływ na osiągnięcia grupy. Tym bardziej, że zdarza się, że zupełnie inaczej wygląda to na zewnątrz, a inaczej w środku zespołu. Publiczność nie ma przecież dostępu do tego, co się dzieje na próbach, za kulisami scen, w kontaktach z wytwórniami muzycznymi. A to właśnie tam decyduje się to, co najważniejsze dla zespołu.