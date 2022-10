Camilla na oficjalnym zdjęciu. A w tle? Internauci szybko rozszyfrowali, co przedstawiają rozmazane fotografie

To tylko ułamek rzeczy, które pod Pałacem Buckingham zostawili wierni królowej Elżbiecie II Brytyjczycy. Po jej śmierci pod bramą układano znicze, kwiaty i pluszaki, a nawet kanapki z marmoladą. Wkrótce misie, a jest ich w sumie około tysiąca, znajdą nowy dom. W poście wytłumaczono, że niedźwiadki zostały "wyszorowane", aby prezentować się jak najlepiej zanim trafią do najmłodszych. Póki co misie znajdują się w Pałacu Buckingham, w Clarence House i przedszkolu Royal Parks.