Król Karol III za nic ma tradycję? Oczekiwano od niego jednej rzeczy. Nie zrobił jej

Brytyjczycy cenią monarchię, uwielbiają księcia Williama, szaleją za księżną Kate, tęsknią za Harrym, a zmarłą we wrześniu królową Elżbietę II darzyli ogromnym szacunkiem. Zasłużyła na niego 70-letnimi rządami. Była całkowicie oddana swojemu państwu i poddanym. Ale królową została w młodym wieku, a to oznaczało pełną gotowość do życiowych zmian.