Harry miał propozycję dla Karola. Camilla aż opluła się herbatą

W swoim pierwszym orędziu król Karol III życzył młodszemu synowi i jego małżonce wszystkiego, co najlepsze w ich życiu za oceanem, ale zakulisowe informacje rzucają nowe światło na tę relację. Katie Nicholl, w nadchodzącej właśnie książce "The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown", wyjawia, że do spotkania księcia Sussex z ojcem doszło już wiosną tego roku. Jednak nie było ono udane.