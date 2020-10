Cardi B sugeruje, że Donald Trump udaje zarażonego koronawirusem

Raperka Cardi B, która nie ukrywa swojego negatywnego stosunku do Trumpa, odniosła się do medialnej burzy wokół prezydenta. Sugeruje, że być może wcale nie jest chory.

"Z jednej strony nie ma tu nic naciąganego, bo koronawirusa naprawdę łatwo złapać" - stwierdziła raperka w nagraniu na Instagramie. "Śmieszne jest tylko to wszystko, co dzieje się medialnie wokół Trumpa. Chodzą za nim i nagrywają go, a potem ludzie z administracji mówią: 'och, ja też mam koronawirusa'".

Gwiazdka przyznała, że być może Trump chce wykorzystać swoją obecną sytuację, by mówić, że koronawirus nie jest groźny, skoro on go przeszedł i nic strasznego się nie stało. Cardi nie ukrywa, że ma żal do gwiazd i znanych osób, które zbagatelizowały sytuację i opisywały swoje doświadczenia z COVID-19 jako zwykłe przeziębienie. "A nie zawsze tak jest" - przyznała.