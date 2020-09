Cardi B wychowuje swojego klona. 2-latka jest już gwiazdą Instagrama

Cardi B na Instagramie śledzi prawie 76 mln osób. Jej córka Kulture ma "dopiero" 600 tys. obserwujących, ale to wynik po niespełna 24 godz. od wrzucenia pierwszej fotki. Jak tak dalej pójdzie, 2-latka będzie zaraz dostawać propozycje od reklamodawców i zostanie milionerką przed pójściem do przedszkola.

"Hej kumple. To oficjalna strona Kulture. Lubię wszystko, co różowe. Jestem rozpieszczona" – czytamy w opisie profilu dziewczynki. Dalej widnieje informacja, że za wpisy odpowiada nie kto inny jak dumna mama, czyli Cardi B.

O autorce najnowszego megahitu "WAP" było ostatnio głośno w kontekście separacji, którą ogłosiła po trzech latach małżeństwa. Nie od dziś było wiadomo, że jej mąż, raper Offset, nie grzeszył wiernością. Jakiś czas temu byli już o krok od rozstania, ale Cardi B dała mu drugą szansę. Teraz jednak miarka się przebrała, a gwoździem do trumny był kolejny romans Offseta, który podobno spodziewa się nieślubnego dziecka.

Teraz na pierwszy plan wysunęła się Kulture – 2-letnia córeczka Cardi i Offseta, która chętnie pozuje do zdjęć wrzucanych później do mediów społecznościowych. "Wyglądam tu jak mamusia", "Uwielbiam, kiedy mama mnie ubiera" – to przykładowe opisy, którymi Cardi podpisuje zdjęcia córeczki.