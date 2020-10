Cardi B została "bogatą singielką". Chwali się tym na Instagramie

Związek Offseta i Cardi B nie należał do tych spokojnych. Mimo że para wspólnie wychowuje 2-letnią córeczkę Kulture, to zarówno on, jak i ona, lubili imprezować do białego rana, obrzucać się banknotami i upijać do nieprzytomności. Teraz jednak ich związek dobiegł końca i wygląda na to, że raperka nad tym nie ubolewa.