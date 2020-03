Carlos Santana nie zagra w Krakowie. Koncert odwołany przez koronawirusa

Carlos Santana nie zagra koncertu w Krakowie. Jak poinformował wojewoda małopolski na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, występ odwołano z powodu stwierdzenia w mieście przypadku zakażenia koronawirusem.

Carlos Santana zorganizował trasę koncertową, żeby świętować 20-lecie albumu Supernatural oraz 50-lecie albumu Abraxas. Jak podają zagraniczne media, jego występy we Włoszech i Szwajcarii również zostały odwołane.

Koncerty w Europie w ramach trasy Miraculous 2020 World Tour ma zaplanowane do maja. Artysta wraz z zespołem gra najpopularniejsze utwory z pięćdziesięcioletniej kariery muzycznej, poczynając od pamiętnego Woodstocku w 1969 roku, po Supernatural i nie tylko.

Santana w swoim dorobku posiada 10 nagród Grammy oraz 3 nagrody Latin Grammy. Został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame w 1998 r., a przez magazyn "Rolling Stone" wymieniony wśród 100 najlepszych artystów wszech czasów.