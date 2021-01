Celine Dion upamiętniła rocznicę śmierci męża. Zamieściła poruszający wpis

Związek Rene i Celine mógłby spokojnie posłużyć za scenariusz do niejednego filmu. Dlaczego? To piękna historia miłości wokalistki i jej wieloletniego menagera. Miłości, która przetrwała kilka dekad. Poznali się, gdy piosenkarka była nastolatką. Miała dokładnie 12 lat, on 38. Rene po tym, jak usłyszał jej głos, natychmiast zaproponował współpracę. Obiecał, że uczyni z Celine międzynarodową gwiazdę. I by tak się stało, musiała jakoś wydać swój pierwszy album. Rene zastawił swój dom, by to sfinansować.