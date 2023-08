Cezary Żak schudł ponad 30 kg. Zmienił tylko jedną rzecz

- Ponad połowa osób z otyłością mierzy się hejtem, nieprzychylnymi komentarzami, a czasem nawet wykluczeniem z powodu swojej wagi (...). Tymczasem otyłość to choroba jak każda inna. Czuję się zobowiązany do tego, by jako osoba, która zmagała się z otyłością, wesprzeć działania kampanii, dając tym samym innym osobom nadzieję, że otyłość można leczyć - mówił.