WP Gwiazdy Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

News Muzyka

Muzyka Czerwony Dywan

Czerwony Dywan Dzieci gwiazd

Dzieci gwiazd Love Story

Love Story Sexy

Sexy Wideonews #gwiazdy

Wideonews #gwiazdy Royals

Royals Rankingi

Rankingi Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na News Muzyka Czerwony dywan Dzieci gwiazd Love Story WIDEONEWS #GWIAZDY Royals Rankingi Wideo Najnowsze Popularne Doda + 3 nftdorota rabczewskatokeny Przemek Gulda Dzisiaj, 20-09-2021 13:59 Chcesz kupić kawałek Dody? Możesz. Tylko po co? Chcesz kupić sobie kawałek ciała Dody? Tylko dla siebie? Teraz to możliwe - wokalistka właśnie rozpoczęła sprzedaż tokenów NFT ze swoim wizerunkiem. Share Doda sprzedaje swój wizerunek w technologii NFT Źródło: AKPA , fot: AKPA O Dodzie, jednej z najpopularniejszych polskich wokalistek popowych, jest ostatnio głośno przede wszystkim za sprawą kwestii zupełnie niezwiązanych z muzyką. Na łamach mediów pojawia się dziś przede wszystkim w kontekście kłopotów finansowych, związanych z filmem "Dziewczyny z Dubaju", którego jest współproducentką. Dziennikarze i dziennikarki śledzący tę sprawę ujawniają kolejne problemy, które przynosi to przedsięwzięcie: zaległości finansowe, rosnące długi wobec inwestorów i konflikt z autorem książki, na podstawie której powstał scenariusz, grożący wstrzymaniem dystrybucji. Zobacz wideo: Doda skromnie o sobie: "Mam gust nastawiony na przepych" 400 skanów na własność Wygląda na to, że ziemia zaczyna się Dodzie palić pod stopami i wokalistka zaczyna szukać sposobów, żeby ratować swoją sytuację finansową. Niedawno pojawiła się plotka o tym, że sprzedała jedno ze swoich warszawskich mieszkań, które wynajmowała. Dziś z kolei media obiegła informacja o tym, że znalazła inne źródło zarobku. Bardzo nowoczesne. Artystka rozpoczęła mianowicie sprzedaż tokenów NFT z wizerunkami swojego ciała. Techniczną kwestią przedsięwzięcia zajmują się firmy Wolfstudios i Fanadise. Ta pierwsza przygotowała cyfrowy skan 3D ciała Dody, który został następnie podzielony na 400 części. Ich sprzedażą zajęła się Fanadise, specjalizująca się w obrocie tym nietypowym towarem. Najpierw na sprzedaż wystawionych zostało 30 cyfrowych wizerunków fragmentów ciała artystki. Każdy ma kosztować 200 dolarów. Kolejne mają być sprzedawane za wyższe kwoty. AKPA Doda znów kusi bez opamiętania Źródło: AKPA - Podzieliłam się na kawałki - komentowała Doda. - Zrobiłam coś pierwsza na świecie! Jako osoba publiczna bardzo świadomie wykonałam krok wejścia do świata NFT, ponieważ zawsze staram się być krok przed wszystkimi i wyznaczać trendy. Nabywcy albo nabywczynie tokenów Dody mają szansę na dodatkowe atrakcje, które wiążą się z ich zakupem. Będą to m.in. zaproszenia na jej koncerty czy status bliskich znajomych na Instagramie, co oznacza dostęp do wybranych, ekskluzywnych treści, które Doda tam publikuje. Ekspertki i eksperci mają wątpliwości Wiadomość o nowym pomyśle Dody szybko stała się jednym z najważniejszych plotkarskich tematów w mediach. Ale eksperci i ekspertki, wypowiadający się dla Wirtualnej Polski, mocno studzą entuzjazm wokół tej sprawy. - Technologia NFT zapowiada się na jedną z największych rewolucji w zbliżających się latach. Możliwości, jakie daje artystom, społecznościom czy graczom są nieocenione. Projekt, którego częścią stała się Doda, wydaje się jednak dość płytki w porównaniu z tym, co oferują inni internetowi celebryci, kluby sportowe czy muzycy — komentuje Joanna Kurkowska, Data Industry Analyst w firmie G2A, na co dzień badająca temat dóbr cyfrowych. - Z drugiej strony Fandise wie, jak namieszać w mediach — projekt tiktoterki Marti Renti związany ze sprzedażą miłości w formie NFT wycenionej na prawie milion zł, nie przeszedł niezauważony. Współpraca z Dodą wygląda jak naturalne rozwinięcie tego pomysłu, ale czy i tu będziemy mieli odczynienia z tak wysoką sumą? NFT wydaje się również rynkiem dość mocno spekulacyjnym — nie zdziwi mnie, jeżeli ten mechanizm zadziała również w tym wypadku — dodaje. Podobne wątpliwości mają inni specjaliści od technologii, którzy oceniają pomysł Dody. - Te dodatkowe atrakcje, o których wspomina artystka, są raczej wątpliwe. Pomijając już to, że wybiegają poza filozofię NFT, w praktyce niewiele dają. Może byłyby ciekawsze, gdyby oznaczały realny wpływ na świat artystki, np. możliwość zamówienia dedykacji piosenki na jej koncercie – komentuje Konrad Siwik, dziennikarz Wirtualnej Polski, specjalizujący się w sprawach nowoczesnych technologii. – Dodatkowy problem jest taki, że trudno raczej przypuszczać, że tokeny Dody będą przedmiotem dalszego obrotu. Nawet jeśli się tak stanie, będzie on ograniczony jedynie do Polski - podkreśla. AKPA Doda Źródło: AKPA , fot: AKPA - Przecież nikt za granicą nie będzie zainteresowany taką ofertą. To w końcu nie jest Kim Kardashian. Oceniając więc ten pomysł jako całość, trzeba powiedzieć, że to raczej nabijanie kieszeni gwiazdom, pompowanie pieniędzy w i tak już bogatych influencerów i influencerki. Nic więcej za tym nie stoi — kwituje Siwik. - Ciekawym rozwiązaniem byłoby, gdyby Fandise postawił na bardziej rozbudowane doświadczenie i połączył to np. z trasą koncertową lub premierą nowych utworów gwiazdy. Jednak na razie chyba się na to nie zapowiada — wtóruje mu Kurkowska. - NFT to branża zmieniająca się dosłownie z dnia na dzień — nie zdziwi mnie zatem jeżeli za parę miesięcy projekt Fandise związany z Rabczewską będzie wydawał się dość miałki. Sama "własność" tutaj nie wystarczy, musi stać za tym jakaś wartość — ocenia. Od wirtualnych kotów do GIF-ów za tysiące dolarów NFT, non-fungible token, to technologia pozwalająca dokonywać obrotu cyfrowymi wizerunkami przedmiotów materialnych i niematerialnych. Z technologicznego punktu widzenia to zaszyfrowany, niepowtarzalny i weryfikowalny token, oparty na architekturze blockchain. Za sprawą swojej niepowtarzalności i wyłączności stał się przedmiotem obrotu. Przyrównać można go do tego, co dzieje się na rynku dzieł sztuki. Po raz pierwszy zrobiło się o nich głośno w 2017 roku za sprawą gry CryptoKitties. Pozwalała ona na kupno wirtualnych kotów, będących de facto tokenami NFT. Technologia zyskała popularność dopiero kilka lat później, kiedy zainteresował się nią świat sztuki. W formie NFT zaczęto sprzedawać dzieła sztuki, muzykę, gadżety sygnowane przez influencerki i influencerów. Tokeny uzyskują dziś ogromne ceny. Na rynku sztuki jednym z rekordów jest praca artysty znanego jako Beeple, która w marcu 2021 roku została sprzedana za 69 milionów dolarów. W świecie sportu pionierami była drużyna Juventusu, która sprzedała wizerunki swoich zawodników. Na rynku muzycznym sprzedaż NFT wiąże się przede wszystkim z możliwością posiadania jedynego - cyfrowego - egzemplarza płyty czy piosenki, sygnowanego przez wykonawczynię czy wykonawcę. Z tego pomysłu skorzystali m.in.: zespół Kings Of Leon czy popularny raper Tory Lanez. Producent muzyki elektronicznej Steve Aoki sprzedał krótkie video ze swoim podkładem muzycznym za prawie 900 tys. dolarów, głośna stała się też sprawa metalowego zespołu Megadeth, który uzyskał 20 tys. dolarów za 6-sekundowy GIF z logo i wizerunkiem maskotki grupy. Wirtualna Polska próbowała zdobyć komentarz do sprawy od kilku osób z firmy Fanadise, przez kilka godzin nie odpowiadali jednak na maile i nie odbierali telefonów. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP gwiazdy gwiazdy Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze