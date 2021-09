Doda prezentuje obłędny dekolt. Skromności nie ma w jej słowniku

Doda to urodzona kusicielka. Pokazuje to od samego początku kariery – wyzywający wizerunek stał się jej znakiem rozpoznawczym i od lat nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Zresztą, sama w niedawnym poście na Instagramie wyjawiła, że zawsze szła swoją ścieżką i była wierna swojemu stylowi – mimo otaczającej ją krytyki i życzliwych rad.