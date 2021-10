Chodakowska trenuje, zdrowo je, nigdy nie choruje. COVID jej nie ominął

To, czego nauczyliśmy się w ostatnich kilkunastu miesiącach, to to, że koronawirus dotykał nie tylko osoby z przewlekłymi chorobami, ale także tych, którzy byli świetnie wysportowani i do tej pory rzadko widywali się z lekarzami. Na COVID-19 chorowali uznani sportowcy, lekarze - wymieniać można długo. Pandemia dotykała wszystkich w dość demokratyczny sposób - bez względu na wiek, status itd.