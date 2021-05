Chodakowska z niemowlakiem. Nie trzeba było długo czekać na uszczypliwe komentarze

Przypomnijmy, że wypominanie 39-letniej Chodakowskiej nieposiadania dziecka to temat, który bardzo często powraca na jej profilach w mediach społecznościowych. Ona sama odniosła się jakiś czas temu do tego, podkreślając, że życie w małżeństwie bez dzieci to jej wybór. "I nie, nie trzeba mnie żałować. Mogę mieć dzieci, mój mąż też. Po prostu dzieci nie mamy. Może kiedyś przyjdzie czas..." – napisała. Fanki są zaskoczone jej postawą z racji tego, że trenerka często mówi o swoim przywiązaniu do katolickich wartości.