Małgorzata Socha pokazała, co robi na wakacjach. Chodakowska nie kryje podziwu

Gwiazdy polskiego show-biznesu od kilku miesięcy ochoczo wylatują do egzotycznych miejsc, gdzie próbują zapomnieć o smutnej, pandemicznej rzeczywistości naszego kraju. Szczególnie modny był ostatnio Zanzibar. Zabawiły tam na dłuższy czas m.in. Barbara Kurdej-Szatan, Natalia Kukulska, Joanna Racewicz, Anna Dereszowska oraz Julia Wieniawa. Roksana Węgiel, Ola Ciupa czy Anna Wendzikowska poleciały na Dominikanę. Natalia Siwiec, Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan udali się do Meksyku. Z kolei Kinga Rusin oraz Cezary Pazura wraz z żoną wybrali Malediwy. Do tego grona dołączyła także Małgorzata Socha, która od tygodnia przebywa na Teneryfie .

Pod jej postem znalazło się wiele komentarzy. Swój zachwyt wyraziła Ewa Chodakowska. "I to się nazywa zdrowe podejście. Na zdrówko!" – skomentowała. Postawę Sochy pochwaliła także Anja Rubik. Inni internauci są równie pochlebni. "Tak trzeba żyć. Jeść i ruszać się, a wtedy dajemy swojemu ciału i umysłowi wszystko co najlepsze", "Gosiu widoki mega i shape killer", "Masz świetną figurę i seksowne zgrabne nogi", "Ależ sylwetka. Poezja", "To się nazywa szybkie zrzucanie zbędnych kilogramów. Cyk i już nie ma balastu. Teneryfa dalej piękna" – napisali m.in.

Przypomnijmy, że choć pandemia dała się mocno we znaki ludziom z show-biznesu, to Socha i tak poradziła sobie całkiem nieźle w ubiegłym roku. "Super Express" podał, że aktorka zarobiła 1,2 mln zł. Przed pojawieniem się Covid-19 zarabiała średnio 2 mln zł rocznie. To co dla niej najważniejsze, to fakt, że nie będzie musiała martwić się o najbliższą przyszłość. Niedawno podpisała nowy, duży kontrakt z Mercedesem. Za promocję marki ma dostać aż 300 tys. zł. Oprócz tego dostała nową rolę – dołączyła do serialu TVP "Stulecie winnych". Według "SE" aktorka za jeden dzień zdjęć zgarnie 9 tys. zł. Co więcej, wyliczono, że za grę w trzech serialach ("Stulecie winnych", "Przyjaciółki" Polsatu i "BrzydUla" TVN) może zarobić 30 tys. zł miesięcznie.