Chorzewska oceniła zachowanie Hakiela. Krótki komentarz

Wiadomość o tym, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel się rozwodzą, zaskoczyła wielu ich fanów. Oboje jednak we wspólnym oświadczeniu wyznali, że ich kilkunastoletnie małżeństwo to już przeszłość. Początkowo zgodnie twierdzili, że oficjalny komunikat to ich jedyny komentarz w tej sprawie.