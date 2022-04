Rozstają się po 17 latach. Marcin Hakiel przerwał milczenie

Co ciekawe, od czasu wydania oświadczenia, była para nie wypowiada się na temat rozstania. Milczenie postanowił przerwać Hakiel. – Jesteśmy osobamu znanymi, więc to, co się wydarzyło, mocniej dotyka nasze dzieci. Nie chcę komentować tego, co się stało, bo właśnie dzieci są teraz dla mnie najważniejsze i zależy mi na ich spokoju – powiedział Hakiel gazecie.