Chrissy Teigen jest w ciąży. Dwa lata temu doświadczyła tragedii

"Po każdym spotkaniu z lekarzem mówiłam sobie: "ok, jeśli jest zdrowe, dzisiaj to ogłoszę". Potem oddychałam z ulgą, słysząc bicie serca i stwierdzałam, że jestem jednak zbyt zestresowana, by się jeszcze tym dzielić. Myślę, że już zawsze będę bardziej zdenerwowana na spotkaniach z lekarzem niż podekscytowana. Ale wszystko jest perfekcyjnie, pięknie i czuję nadzieję" - przekazała.