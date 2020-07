Gwiazdy, które nie chrzczą dzieci. Majdanowie nie są jedyni

Jeszcze nie tak dawno tabloidy rozpisywały się na temat rzekomych przygotowań Majdanów do chrzcin Henryka, który urodził się na początku czerwca . Jak się jednak okazuje, chłopiec nie przyjmie kościelnego sakramentu, o czym poinformował niedawno publicznie Radosław Majdan . Powodów tej decyzji jest wiele. Głównym - kondycja polskiego Kościoła i jego krytyczny stosunek wobec in vitro.

- Myślę, że Kościół powinien zająć się wiarą, nie polityką. Myślę, że te całe sytuacje pedofilskie też nie wpływają dobrze na wizerunek Kościoła. Pewnie też to, że nie akceptują metody in vitro, więc nie będę wysyłał syna do środowiska, które nie akceptuje tej metody - powiedział Majdan dla serwisu JastrząbPost.pl.