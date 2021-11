Chudziutka Izabela Janachowska w bikini. Tak wypoczywa w Dubaju

Tej jesieni Izabela Janachowska dołączyła do Polsatu i została jedną z prowadzących "Tańca z gwiazdami". Tuż po finale postanowiła wypocząć w Dubaju. To nie pierwsza jej wyprawa w tym roku do tego miejsca. W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich tancerka była również w lutym.