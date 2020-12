Lewandowska chwali się swoim sześciopakiem. "Forma ekstraklasa"

Anna Lewandowska jest wzorem dla wielu Polek. To także osoba, która może pochwalić się świetną sylwetką. Dowodem na to jest jej najnowszy post na Instagramie, w którym, przy okazji, chwali także swoje fanki.

Anna Lewandowska od lat odnosi same sukcesy. Dawniej w świecie sportu, dziś jako wpływowa influencerka i właścicielka kilku biznesów. Na samym tylko Instagramie jej poczynania śledzą ponad 3 mln osób.

Na swoim blogu oraz w mediach społecznościowych trenerka motywuje kobiety do zmiany stylu życia. Szczególny nacisk kładzie na regularną aktywność fizyczną. Jej zdaniem bez tego nie można osiągać sukcesów na innych polach naszego życia. Chce, by fanki przestały szukać wymówek i wybrały właściwy dla nich rodzaj ruchu.

Anna Lewandowska wydała książkę Heathy Sweets. Nam opowiada o pisaniu w ciąży i ulubionych deserach Roberta i Klary

Aby bardziej zachęcić internautów, Lewandowska regularnie pokazuje u siebie metamorfozy uczestniczek jej programów treningowych. Nie inaczej jest w przypadku jej najnowszego wpisu na Instagramie, w którym dołączyła zdjęcia kobiet podejmujących jej wyzwanie "forma do świąt".

Sama Lewandowska rzecz jasna może stanowić wzór dobrej formy. Wystarczy spojrzeć na fotkę, która eksponuje jej wyrzeźbiony brzuch. Jednak w opisie nie pisze o sobie.

"Nie wiem, czy znam bardziej zdeterminowane, silne, energiczne i uparte osoby niż Wy! MOJE DZIEWCZYNY! Codziennie każda z Was boryka się z różnymi problemami, gorszymi momentami, a nawet upadkami, a mimo to wracacie pełne energii i walczycie dalej! Trenujecie z aplikacją i same motywujecie innych do działania! Wasze potreningowe raporty odbieram przez całą dobę. Jesteście niesamowite!" – czytamy.

Lewandowska dodała, że czeka na kolejne wiadomości i wrażenia z wyzwania, które trwa już 32 dni. Ostatecznie skończy się po 45 dniach. Internauci w komentarzach chwalą zarówno trenerkę za jej wygląd, jak i wszystkie kobiety, które uczestniczą w wyzwaniu Lewandowskiej.

"Aniu wyglądasz fenomenalnie! Matka dwójki dzieci. Motywacja!", "Każde wyzwanie z Wami jest wyjątkowe. To wyzwanie kojarzy mi się z taką treningową równowagą. Są momenty gdzie mam full mocy i muszę dowalić do pieca", "Jakie piękne brzuszki", "Kto nas lepiej zmotywuje, jak nie my same? Dzięki Tobie i Twojej apce, to wcale nie jest takie trudne", "Forma ekstraklasa" – napisali.

Pomoc dla gastronomii

Warto wspomnieć, że Anna Lewandowska nie tylko próbuje zachęcać kobiety do aktywności fizycznej. Trenerka na swoich profilach w mediach społecznościowych rozpoczęła inicjatywę #ŚwiąteczneWsparcieGastro, której celem jest zachęcenie do składania zamówień w lokalach gastronomicznych. To, jak doskonale wiadomo, jeden z sektorów, który najmocniej ucierpiał z powodu pandemii koronawirusa.