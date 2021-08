Ciąg dalszy konfliktu Williama i Harry’ego. Na jaw wyszły kolejne szczegóły

Tym razem światło dzienne ujrzały kolejne doniesienia. "The Sun" twierdzi, że geneza braterskiego sporu zaczęła się już w 2019 r., powołując się na książkę "Bitwa Braci" autorstwa eksperta królewskiego, Roberta Laceya. Z publikacji wynika, że William zadzwonił do Harry'ego, by sprostować oskarżenia wobec Meghan. Niestety młodszy z braci nie był skory do rozmów i nerwowo odłożył słuchawkę. - Książę był przerażony tym, co właśnie powiedziano mu o rzekomym zachowaniu Meghan i chciał usłyszeć, co Harry ma do powiedzenia - donosi zagraniczny dziennik.