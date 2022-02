Monika Richardson ma pracę dla byłego męża. Próbuje się z nim skontaktować

Po rozstaniu z Zamachowskim Monika postanowiła wrócić do nazwiska swojego pierwszego męża, Willa Richardsona, amerykańskiego dziennikarza i podróżnika, z którym była w związku małżeńskim w latach 1995-2000. Mężczyzna nie miał nic przeciwko w związku z nazwiskiem, za co jego była partnerka jest mu bardzo wdzięczna. W rozmowie z "Faktem" powiedziała, że napisała mu wiadomość, ale jej nie odebrał. – Może wpadła do spamu – stwierdziła.